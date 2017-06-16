"Правый сектор" раскрыл планы по поводу "сафари на гомосеков" в день гей-парада

Националисты пообещали не нападать на представителей сексуальных меньшинств, но при этом анонсировали собственную акцию.

"Правый сектор"* пообещал провести в Киеве в воскресенье, 18 июня, одновременно с запланированным гей-парадом собственное шествие. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря организации Артёма Скоропадского.

Он подчеркнул, что в шествии примут участие и сторонники других националистических партий. При этом он заявил, что националисты будут вести себя мирно и не собираются нападать на участников гей-парада.

— Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует, — сказал представитель организации.

Напомним, гей-парад в Киеве назначен на 18 июня. Ожидается, что в нём примут участие около пяти тысяч человек. Охранять участников "Марша равенства" будут шесть тысяч полицейских.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.