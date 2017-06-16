Меркель осудила санкции США против российской энергетики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила новые американские санкции в отношении топливно-энергетического комплекса России. Официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в этом национальный лидер полностью поддерживает ранее высказанное мнение главы МИД страны и канцлера Австрии.
Я могу вам сказать, что мнение канцлера и предложенное вчера главой МИД Германии и канцлером Австрии заявление находятся в полном соответствии друг с другом. Канцлер разделяет беспокойства, выраженные в этом тексте
Штеффен Зайберт, официальный представитель Правительства ФРГ
Зайберт отметил, что введённые Вашингтоном санкции в отношении России затрагивают европейскую экономику и что подобное допускать нельзя.
На днях Сенат США окончательно утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Поправки касаются в том числе и ряда российских "энергетических проектов".
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