Меркель осудила санкции США против российской энергетики

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Меркель осудила санкции США против российской энергетики

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Канцлер ФРГ Анела Меркель. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Канцлер ФРГ полностью разделяет ранее высказанное мнение главы МИД Германии и канцлера Австрии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила новые американские санкции в отношении топливно-энергетического комплекса России. Официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в этом национальный лидер полностью поддерживает ранее высказанное мнение главы МИД страны и канцлера Австрии.

Я могу вам сказать, что мнение канцлера и предложенное вчера главой МИД Германии и канцлером Австрии заявление находятся в полном соответствии друг с другом. Канцлер разделяет беспокойства, выраженные в этом тексте

Штеффен Зайберт, официальный представитель Правительства ФРГ

Зайберт отметил, что введённые Вашингтоном санкции в отношении России затрагивают европейскую экономику и что подобное допускать нельзя.

На днях Сенат США окончательно утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Поправки касаются в том числе и ряда российских "энергетических проектов".

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