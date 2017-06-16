СКР возбудил дело по факту выдачи экспертного заключения о "пьяном" мальчике

Ребёнок погиб в Подмосковье 23 апреля после того, как на него наехала 31-летняя автомобилистка. Посмертная экспертиза установила, что в крови мальчика якобы было 2,7 промилле алкоголя.

СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего Алёши. Информация об этом появилась сегодня на сайте Следственного комитета. Также отмечается, что глава управления СКР по Московской области лично поговорил с отцом ребёнка.

— Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приёма сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в подмосковном главке МВД заявили, что перепроверят работу следователя по материалам дела. Кроме того, дело взяла на контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.