Патриарх Кирилл призвал священнослужителей ездить на недорогих автомобилях

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что комфортно и безопасно передвигаться вполне можно на авто среднего класса.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к представителям духовенства с просьбой не давать поводов для слухов и пересудов о своей состоятельности.

— Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но, ведь даже если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нём ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях. Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный, — сказал патриарх.

Он отметил, что люди замечают "целые кавалькады дорогих лимузинов" у храмов и это вводит их в соблазны.

— Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Мы не должны забывать об ответственности, — добавил глава РПЦ.

В конце мая в Орловской области местные СМИ рассказали о том, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий ездит на автомобиле "Тойота — Ленд крузер V8" за шесть миллионов рублей. После того как новость получила широкую огласку, епископ даже пригрозил журналистам уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих. Позже он объяснил, что в области "не везде прекрасные дороги", поэтому он и ездит на внедорожнике.