Мучас грациас вам! Мутко заговорил ещё и по-испански

Познания вице-премьера пока оказались скудными, однако и с английским у него тоже не сразу получалось.

Зампредседателя российского правительства и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко знает не только русский язык. После того как экс-глава Минспорта сегодня успешно подтвердил свои познания в английском, он через несколько часов перешёл на испанский.

На пресс-конференции, которая предшествовала старту Кубка конфедераций, он обратился к журналисту из Эквадора.

— Мучас грациас ("Спасибо большое!" — Прим. ред.) за это работу, — сказал Мутко.

Журналист спрашивал, что нужно сделать, чтобы в России больше знали о Латинской Америке. Мутко заявил, что сотрудник СМИ Эквадора сейчас как раз этим и занимается.

Ранее Мутко доказал, что президент РФ Владимир Путин не зря дарил ему на день рождения русско-английский разговорник.

Стоит отметить, что самый популярный запрос на фамилию Мутко в интернет-поисковиках даёт ответ: "Мутко на английском". А крылатые выражения Виталия Леонтьевича "Фром май харт", "Ноу криминалити ин Раша", "Туморо митинг будет евро ассоциэйшен" стали популярными интернет-мемами.