Адвокат сбившей "пьяного" мальчика рассказала, кому выгодна подделка экспертизы

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Адвокат сбившей "пьяного" мальчика рассказала, кому выгодна подделка экспертизы

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Ранее СКР возбудил дело по факту выдачи экспертного заключения, согласно которому ребёнок, погибший под колёсами автомобиля, был сильно пьян.

Адвокат 31-летней Ольги Алисовой Наталья Уракина заявила, что её подзащитная страдает и сожалеет о страшной аварии. По словам адвоката, подделывать результаты экспертизы у Алисовой и в мыслях не было.

— Это могут быть те, кто не установил лежачих полицейских, кто получил за это деньги, кто не установил надлежащих знаков на дворовой территории. А денежки ведь выделялись на это всё. И не случайно, как мне сказал представитель потерпевшего, пропали записи с камер всего микрорайона.

Здесь скорее не коммунальщики, а люди, которые стоят за ними. Люди в погонах, одним словом, силовые структуры и государственные служащие, — сказала Уракина в интервью Лайфу.

Адвокат подчеркнула, что она и её подзащитная не доверяют экспертизе, признавшей мальчика пьяным.

— Мы не доверяем следствию, а потерпевшие не доверяют ни нам, ни следствию. Мы не доверяем экспертизе — ни одной, ни другой, — добавила Уракина.

Ранее близкие Ольги Алисовой заявили, что после инцидента ей начали поступать угрозы. Неизвестные в том числе угрожают облить женщину кислотой.

Напомним, страшная авария произошла 23 апреля в подмосковном городе Железнодорожном. Автомобилистка наехала на шестилетнего мальчика Алёшу и протащила его десять метров. Ребёнок в этот момент гулял во дворе с дедушкой, который, по словам очевидцев, внимательно следил за внуком.

После того как родственники мальчика получили заключение, в котором говорилось, что в крови ребёнка было 2,7 промилле алкоголя, они начали стучаться во все инстанции и требовать перепроверки. В результате история получила широкую огласку. Главе ГУ МВД России по Подмосковью уже было внесено представление из-за дела "пьяного" мальчика. Также расследование взяла на особый контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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