Главу Чебоксар посадили под домашний арест

Ирина Клементьева обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе против государственной собственности.

Сегодня прокуратура Чувашии поддержала ходатайство следователя о том, чтобы поместить под домашний арест главу Чебоксар Ирину Клементьеву. Как отметили в региональном надзорном ведомстве, она обвиняется в совершении должностных преступлений против собственности и государственной власти.

Суд Московского района Чебоксар разрешил мэру выходить на прогулки по часу в день, но запретил отправлять и получать корреспонденцию, звонить по телефону.

— Основанием для принятия такого решения явились данные, что Клементьева активно препятствует установлению истины по делу, фальсифицируя и уничтожая доказательства, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности, — отметили в прокуратуре.

По мнению следствия, будучи не ограниченной в передвижении, Клементьева может оказывать влияние на свидетелей.