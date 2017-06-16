Подозреваемый в убийстве экс-депутата Вороненкова арестован на два месяца

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Подозреваемый в убийстве экс-депутата Вороненкова арестован на два месяца

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Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

По данным прокуратуры, арестованный был водителем машины, которая доставила не место убийства киллера.

На Украине суд арестовал на два месяца Ярослава Тарасенко, являющегося подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает украинский телеканал "Украина 112".

— По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог, — также написала в своём "твиттере" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Тарасенко подозревается в том, что принимал участие в организации убийства экс-депутата. Как сообщила представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец, следствие полагает, что он был водителем машины, которая привезла на место происшествия убийцу.

— Он должен был также его забрать после совершения преступления, — добавила Максимец.

Напомним, Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Охранник беглого думца ранил киллера, позже тот скончался в больнице.

Ранее Лайф сообщал об отчёте Управления Нацполиции в городе Павлограде Днепропетровской области, в котором содержалась информация о задержании подозреваемых в убийстве беглого депутата Госдумы. Имена задержанных на тот момент не разглашались.

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