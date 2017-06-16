"Куба знает соседа в лицо". Захарова указала на непредсказуемость политики США

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"Куба знает соседа в лицо". Захарова указала на непредсказуемость политики США

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение американского президента об отмене соглашения с Кубой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единственным предсказуемым качеством внешней политики США является её полная непредсказуемость.

— Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран, — написала Захарова в своём "фейсбуке".

Таким образом она прокомментировала ход американского президента с отменой решения предыдущей администрации США по нормализации отношений с Кубой.

Официальный представитель МИД полагает, что руководство Кубы "сразу предвидело глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента".

— Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо, — подытожила дипломат.

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