"Куба знает соседа в лицо". Захарова указала на непредсказуемость политики США

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение американского президента об отмене соглашения с Кубой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единственным предсказуемым качеством внешней политики США является её полная непредсказуемость.

— Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно — вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран, — написала Захарова в своём "фейсбуке".

Таким образом она прокомментировала ход американского президента с отменой решения предыдущей администрации США по нормализации отношений с Кубой.

Официальный представитель МИД полагает, что руководство Кубы "сразу предвидело глубину манёвров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента".

— Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо, — подытожила дипломат.