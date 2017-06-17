Суд оправдал полицейского из Миннесоты, застрелившего темнокожего водителя

Мужчина был смертельно ранен несколькими выстрелами после того, как его машину остановили сотрудники полиции.

Суд Миннесоты признал невиновным полицейского, застрелившего 32-летнего Филандо Кастиле. Присяжные не нашли доказательств вины обвиняемого. Полицейскому было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в июле 2016 года, за которое ему грозило 10 лет тюрьмы.

BREAKING NEWS: Philando Castile shooting: Officer Yanez acquitted of manslaughter https://t.co/BBSuFrtUns pic.twitter.com/oYE3TcNTQc — Fox News (@FoxNews) 16 июня 2017 г.

События трагического инцидента в прямом эфире Facebook транслировала подруга убитого водителя, которая в этот момент находилась в машине. На записи видно истекающего кровью мужчину за рулём. Голос девушки за кадром рассказывает о подробностях происшествия.

Напомним, что, по словам полицейского, на просьбу стража порядка предъявить документы Кастиле заявил о наличии у него оружия и потянулся к бумажнику. Неправильно восприняв действия водителя, полицейский выстрелил в него четыре раза.

Семья Филандо Кастиле возмущена решением суда освободить из-под стражи убийцу их сына.