Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в "Твиттере"

Первую запись в "Твиттере" Кэти сделала 21 февраля 2009 года. Через год число её подписчиков превысило 800 тысяч, а через два года оно перевалило за 5 миллионов.

Американская певица Кэти Перри первой из всех пользователей "Твиттера" набрала 100 млн фолловеров. Об этом сообщила администрация микроблога записью с хештегом #LoveKaty.

В настоящее время певица опубликовала более 8,5 тыс. постов. Сама она следит за обновлениями 205 страниц.

Отметим, следом за Кэти в рейтинге популярности "Твиттера" идут блоги музыканта Джастина Бибера (96,7 млн подписчиков) и экс-президента США Барака Обамы (90,9 млн). У нынешнего президента Соединённых Штатов, который активно пользуется социальной сетью, пока чуть более 32 млн фолловеров.