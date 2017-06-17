Кэти Перри первой в мире набрала 100 млн читателей в "Твиттере"

Американская певица Кэти Перри первой из всех пользователей "Твиттера" набрала 100 млн фолловеров. Об этом сообщила администрация микроблога записью с хештегом #LoveKaty.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) 16 июня 2017 г.
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
В настоящее время певица опубликовала более 8,5 тыс. постов. Сама она следит за обновлениями 205 страниц.
Отметим, следом за Кэти в рейтинге популярности "Твиттера" идут блоги музыканта Джастина Бибера (96,7 млн подписчиков) и экс-президента США Барака Обамы (90,9 млн). У нынешнего президента Соединённых Штатов, который активно пользуется социальной сетью, пока чуть более 32 млн фолловеров.
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