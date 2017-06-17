Задержан житель Балашихи, бросивший зажигалку в голову младенца

Мужчину раздражал плач трёхмесячной девочки под окнами, и он решил так выразить возмущение.

В подмосковном городе Балашиха задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в причинении травмы младенцу: мужчина бросил в него зажигалку с третьего этажа и попал в голову.

— В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Напомним, ЧП случилось накануне у одного из домов на улице Советской. Мужчина укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. Ребёнок плакал, и мужчина с третьего этажа вышел, чтобы возмутиться этим. В итоге он бросил зажигалку, которая попала в голову малышу. У ребёнка в больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму.