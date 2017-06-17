Twitter обнулил подписчиков Al Jazeera

Модераторы социальной сети ранее заблокировали арабскую версию катарского телеканала.

После того как модераторы "Твиттера" приняли решение разблокировать главный аккаунт телеканала Al Jazeera, руководство вещателя ждало новое разочарование. Список подписчиков странички оказался пуст.

В настоящий момент пользователи заново подписываются на аккаунт Al Jazeera после его разблокировки.

Напомним, что после того, как саудовский принц за 300 миллионов долларов выкупил долю в компании Twitter, аккаунт Al Jazeera оказался заблокирован без объяснения причин. Никакой официальной реакции от руководства соцсети на эти действия до сих пор не последовало.

Сейчас Катар находится в дипломатической блокаде, так как отношения с этой страной разорвали сразу девять государств, заподозрив руководство страны в поддержке терроризма.

В Катаре же в ответ на разрыв дипломатических отношений заявили, что не будут применять в отношении этих стран ответные меры.