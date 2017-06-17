Twitter обнулил подписчиков Al Jazeera

После того как модераторы "Твиттера" приняли решение разблокировать главный аккаунт телеканала Al Jazeera, руководство вещателя ждало новое разочарование. Список подписчиков странички оказался пуст.
В настоящий момент пользователи заново подписываются на аккаунт Al Jazeera после его разблокировки.
Напомним, что после того, как саудовский принц за 300 миллионов долларов выкупил долю в компании Twitter, аккаунт Al Jazeera оказался заблокирован без объяснения причин. Никакой официальной реакции от руководства соцсети на эти действия до сих пор не последовало.
Сейчас Катар находится в дипломатической блокаде, так как отношения с этой страной разорвали сразу девять государств, заподозрив руководство страны в поддержке терроризма.
В Катаре же в ответ на разрыв дипломатических отношений заявили, что не будут применять в отношении этих стран ответные меры.
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