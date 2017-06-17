Политолог объяснил, почему на Украине отменили "закон Савченко"

По мнению Дениса Денисова, в стране не заинтересованы в том, чтобы инициативы нардепа стали информационными поводами для раскрутки в СМИ.

Украинский политолог Денис Денисов назвал причины, по которым был отменён "закон Савченко", согласно которому один день предварительного заключения на Украине засчитывался как два дня реального срока. В комментарии Лайфу специалист заявил, что норма отменена главным образом по идеологическим мотивам.

— Исходя из того, что Савченко находится сейчас в политической опале и традиционно её стали воспринимать как некое инородное тело в среде политикума, закономерно, что её инициативы не могут сейчас вызывать каких-либо положительных реакций либо приниматься, — сказал Денисов.

По мнению политолога, в стране против того, чтобы идеи Савченко стали информационными поводами для раскрутки в СМИ. Помимо этого, власти не хотят, чтобы под действие закона подпадали участники Майдана и обвиняемые в сепаратизме.

— В нынешней ситуации на Украине, когда десятки тысяч людей находятся без обвинения суда под стражей, они все по факту подпадают под действие этого закона. А, как мы знаем, это характерно в первую очередь для людей, которые проходят по делам, связанным с Майданом, с событиями на востоке Украины, которые незаконно обвиняются в сепаратизме.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Пётр Порошенко отменил "закон Савченко".