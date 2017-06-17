Путин прокомментировал возможность новых санкций от США

Глава государства считает, что пока преждевременно говорить о том, как на них отреагирует Россия.

Пока рано говорить о каких-то публичных действиях России в ответ на возможные новые санкции Соединённых Штатов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя принятый в Сенате США документ об ограничениях в энергетике.

— Нужно смотреть, как это всё будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно, — отметил глава государства Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ЕС подумать о последствиях, прежде чем поддерживать новые санкции США. А канцлер Германии Ангела Меркель выступила с их осуждением.