У американского эсминца Fitzgerald повреждены машинное отделение и радиорубка

Как отмечается в сообщении командования 7-го флота ВМС США, затопило внутренние отделения.

Эсминец ВМС США Fitzgerald, который столкнулся с грузовым судном у берегов Японии, получил повреждения внутренних помещений. Как отмечается в сообщении командования 7-го флота ВМС США, повреждены в том числе машинное отделение и радиорубка.

"Significant" damage to USS Fitzgerald after collision with ship off Japan, US Defense official says. pic.twitter.com/0Zi5G7EAMq — Warrior Reports (@WarriorReports) 16 июня 2017 г.

Судно стабилизировали, но отмечается, что неясно, сколько будет необходимо времени для получения доступа к повреждённым частям. Когда корабль причалит в Йокосуке, планируется продолжить поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что 16 июня в 20:30 мск корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 100 км от побережья Японии.