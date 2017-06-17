У американского эсминца Fitzgerald повреждены машинное отделение и радиорубка

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У американского эсминца Fitzgerald повреждены машинное отделение и радиорубка

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Эсминец USS Fitzgerald. Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Kelsey L. Adams/REUTERS

Как отмечается в сообщении командования 7-го флота ВМС США, затопило внутренние отделения.

Эсминец ВМС США Fitzgerald, который столкнулся с грузовым судном у берегов Японии, получил повреждения внутренних помещений. Как отмечается в сообщении командования 7-го флота ВМС США, повреждены в том числе машинное отделение и радиорубка.

Судно стабилизировали, но отмечается, что неясно, сколько будет необходимо времени для получения доступа к повреждённым частям. Когда корабль причалит в Йокосуке, планируется продолжить поиск пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что 16 июня в 20:30 мск корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 100 км от побережья Японии.

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