Эсминец США Fitzgerald вернулся в порт после столкновения с филиппинским судном

Ранее сообщалось о повреждении машинного отделения и радиорубки у американского корабля.

Эсминец Fitzgerald ВМС США вернулся в порт Йокосука после столкновения с филиппинским торговым судном у берегов Японии, сообщает NHK.

Два патрульных катера США сопровождали Fitzgerald при заходе в порт.

Напомним, сообщение о столкновении судов в 20 километрах от берега поступило сотрудникам службы безопасности в субботу, 17 июня. В результате произошедшего три человека пострадали, ещё семь пропали без вести.

При столкновении Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза ACX Crystal у американского судна были повреждены машинное отделение и каюты членов экипажа, а также подтоплена радиорубка. Второй корабль также получил повреждения. Об угрозе затопления и утечки топлива не сообщалось.