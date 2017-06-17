Эсминец США Fitzgerald вернулся в порт после столкновения с филиппинским судном

Эсминец Fitzgerald ВМС США вернулся в порт Йокосука после столкновения с филиппинским торговым судном у берегов Японии, сообщает NHK.
Два патрульных катера США сопровождали Fitzgerald при заходе в порт.
Напомним, сообщение о столкновении судов в 20 километрах от берега поступило сотрудникам службы безопасности в субботу, 17 июня. В результате произошедшего три человека пострадали, ещё семь пропали без вести.
При столкновении Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза ACX Crystal у американского судна были повреждены машинное отделение и каюты членов экипажа, а также подтоплена радиорубка. Второй корабль также получил повреждения. Об угрозе затопления и утечки топлива не сообщалось.
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