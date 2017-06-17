В мэрии Москвы подвели итоги голосования по вопросу реновации

Согласно полученным данным, в программу по сносу пятиэтажек войдёт 4079 домов, что составляет 90% всех принявших участие в голосовании.

Мэрия Москвы подвела итоги голосования по вопросу реновации, которое проходило через программу "Активный гражданин" и центры госуслуг "Мои документы", сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Согласно официальным данным, за снос пятиэтажек высказались жители 4079 домов, что составляет 90% всех принявших участие в голосовании. По данным властей столицы, более половины таких домов (2282 пятиэтажки) набрали свыше 90% голосов за. Ещё более 25% домов набрали за от 80% до 90%.

Жители 276 домов высказались против сноса. Мнения жителей ещё 184 домов разделились — там процент тех, кто за, колебался от 40 до 60, что не позволило включить их в программу реновации.

Высказать свое мнение жители столицы могли с 15 мая по 15 июня, однако власти Москвы приняли решение продлить опрос до 15 июля. Ранее Лайф сообщал, что жители 466 пятиэтажек в Москве проголосовали против реновации.