Жители 466 пятиэтажек в Москве проголосовали против реновации

Накануне Владимир Путин в ходе прямой линии похвалил мэра столицы за "неформальное" отношение к реализации программы. В ответ Сергей Собянин пообещал и впредь лично контролировать ход реновации.

По данным столичного департамента информационных технологий, 4073 дома набрали 2/3 голосов — количество, необходимое для включения в программу реновации, а 466 домов не набрали.

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек. До этого власти Москвы представили ролик о программе реновации и показали макеты новых домов и квартир.