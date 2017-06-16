Жители 466 пятиэтажек в Москве проголосовали против реновации

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Жители 466 пятиэтажек в Москве проголосовали против реновации

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Жители большинства домов, включенных в программу реновации, проголосовали за переселение в новые квартиры. Фото:© РИА Новости/ Антон Денисов

Накануне Владимир Путин в ходе прямой линии похвалил мэра столицы за "неформальное" отношение к реализации программы. В ответ Сергей Собянин пообещал и впредь лично контролировать ход реновации.

По данным столичного департамента информационных технологий, 4073 дома набрали 2/3 голосов — количество, необходимое для включения в программу реновации, а 466 домов не набрали.

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек. До этого власти Москвы представили ролик о программе реновации и показали макеты новых домов и квартир.

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