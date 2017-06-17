Малоимущие россияне смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций

Билеты также распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтёрской программы.

Малоимущие россияне — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций, сообщили Лайфу в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

В рамках социальной программы помощи билеты на матчи турнира для данной категории граждан направлены в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций. Также билеты распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтёрской программы.

Программа продиктована намерением сделать "турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры.

Ранее Лайф сообщал о том, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций.