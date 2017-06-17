Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации

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Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации

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По словам столичного мэра, главной задачей властей является создание качественной и привлекательной городской среды.

Столичная мэрия объявляет международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов, — написал градоначальник, добавив, что главной задачей властей является создание качественной и привлекательной городской среды.

Помимо этого, Собянин пригласил принять участие в конкурсе архитектурные бюро "Фостер и партнёры", а также "Херцог и де Мёрон".

Ранее Лайф сообщал о том, что в мэрии Москвы подвели итоги голосования по вопросу реновации. Согласно результатам, в программу по сносу пятиэтажек войдёт 4079 домов, что составляет 90% всех принявших участие в голосовании.

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