Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации

По словам столичного мэра, главной задачей властей является создание качественной и привлекательной городской среды.

Столичная мэрия объявляет международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

Пригласил архитектурные бюро "Фостер + партнеры" и "Херцог и де Мёрон" принять участие в конкурсе на разработку проектов кварталов реновации pic.twitter.com/C15k3oiv9f — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 июня 2017 г.

— Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов, — написал градоначальник, добавив, что главной задачей властей является создание качественной и привлекательной городской среды.

Помимо этого, Собянин пригласил принять участие в конкурсе архитектурные бюро "Фостер и партнёры", а также "Херцог и де Мёрон".

Ранее Лайф сообщал о том, что в мэрии Москвы подвели итоги голосования по вопросу реновации. Согласно результатам, в программу по сносу пятиэтажек войдёт 4079 домов, что составляет 90% всех принявших участие в голосовании.