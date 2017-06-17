У родителей "пьяного" мальчика взяли кровь на экспертизу ДНК

У родителей "пьяного" мальчика Алёши Шимко взяли кровь на экспертизу.
Эта процедура необходима сразу для двух уголовных дел: первое — нарушение ПДД, повлёкшее смерть, когда автоледи сбила ребёнка насмерть, второе — халатность, когда эксперты дали заключение о сильном алкогольном опьянении малыша в момент наезда на него иномарки.
Образцы крови родителей сравнят с образцом биоматериала, который лёг в основу сомнительного заключения с выводом, что в крови ребёнка были 2,7 промилле алкоголя.
Эта экспертиза позволит установить, принадлежит ли образец в лаборатории Алёше Шимко. Также после этого станет ясно, будет ли необходимо проводить процедуру эксгумации или можно будет обойтись без неё.
Напомним, что в городе Железнодорожном Московской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, у которого по результатам экспертизы в крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Родители погибшего ребёнка с результатами не согласились и потребовали провести повторную экспертизу.
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