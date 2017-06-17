Бастрыкин потребовал передать расследование гибели "пьяного" мальчика в СКР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Московской области ходатайствовать о передаче в свое производство уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика Алёши в городе Железнодорожном. Напомним, ребенок погиб 23 апреля под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова.
— В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством генеральной прокуратуры РФ, — сообщили в СКР.
Ранее СКР уже возбудил дело по факту халатности судебных экспертов, якобы нашедших в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Алисовой предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть.
Кроме того, Центральный аппарат СКР также взял на контроль расследование уголовных дел по факту исчезновения детей в Челябинской области и Чувашии.
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