Бастрыкин потребовал передать расследование гибели "пьяного" мальчика в СКР

Сейчас расследованием занимается МВД. Огласку дело приобрело после того, как в заключении о смерти ребёнка появилась информация о том, что в момент гибели он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Московской области ходатайствовать о передаче в свое производство уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика Алёши в городе Железнодорожном. Напомним, ребенок погиб 23 апреля под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова.

— В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством генеральной прокуратуры РФ, — сообщили в СКР.

Ранее СКР уже возбудил дело по факту халатности судебных экспертов, якобы нашедших в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Алисовой предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть.

Кроме того, Центральный аппарат СКР также взял на контроль расследование уголовных дел по факту исчезновения детей в Челябинской области и Чувашии.