Рука Кремля. Советник Авакова нашёл "автора" фото с обнажёнными ягодицами

Советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что его фотография на фоне женских ягодиц появилась в социальных сетях усилиями "кремлёвских рук". Такое мнение он высказал в комментарии украинским СМИ.
По словам Кивы, его "инстаграм" взломали неизвестные провокаторы, чтобы специально разместить этот фотомонтаж.
— Это грязные кремлёвские руки пытаются дискредитировать меня как человека и патриота с чёткими моральными принципами и жизненным устоем, — цитирует советника Авакова издание "Страна.ua".
Ранее Лайф рассказывал об этом фото Кивы, которое появилось в его "инстаграме" с подписью "Утро в субботу бывает добрым. А у кого-то Шаббат".
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