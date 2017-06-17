Рука Кремля. Советник Авакова нашёл "автора" фото с обнажёнными ягодицами

По утверждению Ильи Кивы, фотография с ним на фоне женских филейных частей является провокацией и "русским следом".

Советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что его фотография на фоне женских ягодиц появилась в социальных сетях усилиями "кремлёвских рук". Такое мнение он высказал в комментарии украинским СМИ.

По словам Кивы, его "инстаграм" взломали неизвестные провокаторы, чтобы специально разместить этот фотомонтаж.

— Это грязные кремлёвские руки пытаются дискредитировать меня как человека и патриота с чёткими моральными принципами и жизненным устоем, — цитирует советника Авакова издание "Страна.ua".

Ранее Лайф рассказывал об этом фото Кивы, которое появилось в его "инстаграме" с подписью "Утро в субботу бывает добрым. А у кого-то Шаббат".