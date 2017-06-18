Посещавший Крым рэпер Баста дал концерт в Киеве

Ранее активисты "Правого сектора" угрожали, что будут срывать выступление российского музыканта в Одессе.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный под своим сценическим псевдонимом Баста, выступил в Киеве. Концерт прошёл несмотря на то, что ещё в 2015 году музыкант посещал Крым, из-за чего попал в базу скандально известного сайта "Миротворец".

За несколько дней до этого активисты "Правого сектора"* пригрозили, что будут срывать в Одессе концерты целого ряда российских и украинских исполнителей, в числе которых оказался и Баста. Однако на концерты в столице их угрозы, по всей видимости, не распространяются.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.