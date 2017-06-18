Температура воздуха в ОАЭ перевалила за +50 градусов

Жарче всего сейчас в городе Мезайраа, центре оазиса Лива в эмирате Абу-Даби, где столбики термометров поднялись до отметки в +50,5 градуса.

Сегодня температура воздуха в ОАЭ достигла почти +51 градуса по Цельсию. Об этом сообщает местная служба погоды.

В последнее время новости об аномально жаркой погоде приходят со всего мира. Так, в конце мая во Франции местные жители сломали 300 пожарных гидрантов, чтобы освежиться, а в Японии в начале июня более тысячи человек попали в больницы с тепловыми ударами. А несколько дней назад ученикам одной из испанских школ даже пришлось укрываться от 40-градусной жары в близлежащем морге.

Напомним, наиболее высокая температура за всю историю метеорологических наблюдений на Земле была зафиксирована в июле прошлого года в Кувейте — +54 градуса.