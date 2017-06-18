На московского "Человека-паука" завели дело об административном правонарушении

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На московского "Человека-паука" завели дело об административном правонарушении

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Фото: соцсети

Молодой человек сам себя называет "русским Спайдерменом" и первым покорителем башни "Евразия".

В отношении молодого человека, совершившего восхождение на башню "Евразия" в "Москве-Сити", составляются материалы по статье "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта". Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Согласно информации, в настоящий момент с московским "Человеком-пауком" работают полицейские.

В соответствии со статьёй нарушителю за самовольное проникновение на объект грозит административный штраф с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой.

По предварительным данным, "Спайдерменом", покорившим башню, является руфер Сергей Девляшов.

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