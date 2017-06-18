Московскому "Человеку-пауку" грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей

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Московскому "Человеку-пауку" грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей

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Фото: © L!FE

По словам адвоката, скорее всего, суд обяжет молодого человека выплатить три тысячи рублей, поскольку его восхождение не представляло опасности для общества.

Московскому "Человеку-пауку", совершившему восхождение на одну из башен "Москвы-Сити", грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей в соответствии со статьёй 20.17 о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

— Если человек не привлекался ранее, то суд, скорее всего, применит нижнюю планку — штраф в размере трёх тысяч рублей, — рассказал Лайфу адвокат Всеволод Свобода.

По словам юриста, штраф большего размера руферу грозит вряд ли, поскольку произошедшее не являлось социально опасным, никто не пострадал, молодой человек также не преследовал никаких политических целей.

По предварительным данным, "Спайдерменом", покорившим башню, является руфер Сергей Девляшов.

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