Участников гей-парада в Киеве начали избивать после завершения акции

Пятерых ранее задержанных противников марша отпустили, им грозит штраф в размере 51 гривны.

В Киеве по окончании гей-парада двух участников акции избили около метро, передают украинские СМИ со ссылкой на представителя оргкомитета мероприятия Руслану Панухник.

— На одного из участников Марша равенства напали на "Контрактовой площади" в метро, — отметила она. — На другого участника напали в районе "Петровки".

По словам Панухник, нападавших было пятеро. Очевидцы отмечают, что в центре украинской столицы ходят люди, которые разыскивают участников прошедшего гей-парада.

Также сообщается о том, что в ходе столкновений между противниками акции и правоохранителями пострадали двое полицейских.

— При охране общественного порядка полицией было задержано шесть человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции, — сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По данным портала "Униан", пятерых человек, которые принимали участие в митингах против гей-парада отпустили — сообщается, что им выпишут штраф в размере 51 гривны, что в переводе на российскую валюту составит чуть более ста рублей.

Ранее Лайф сообщал о том, что националисты заблокировали маршрут следования гей-парада в Киеве.