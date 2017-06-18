Песков рассказал об "упёртости" Оливера Стоуна

По словам пресс-секретаря президента, режиссёр практически поставил всех перед фактом, когда рассказал, что фильм-интервью будет длиться не два часа, а четыре.

В Кремле сообщили новые подробности подготовки фильма "Интервью с Путиным" американского режиссёра Оливера Стоуна. Дмитрий Песков поделился деталями монтажа в интервью Первому каналу.

— Когда были закончены съёмки, но ещё не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим: "Как?" — "Это будет четыре часа". Мы говорим: "Это невозможно. Ну как четыре часа?" Он (Стоун) упёрся: "Я не буду резать практически ничего", — рассказал Песков.

Отметим, ранее режиссёр поделился своими впечатлениями от съёмок фильма. В частности, он рассказал о невероятной дисциплинированности Владимира Путина и о том, что за два часа интервью он даже ни разу не выпил воды из стакана в процессе разговора.

В России четыре серии документальной ленты выйдут на Первом канале с 19 по 22 июня.