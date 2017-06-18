Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку перевезут в Москву

Сегодня стало известно о том, что 29-летнюю онкобольную Дарью Старикову из Апатитов Мурманской области, которая позвонила на прямую линию с Владимиром Путиным, переведут из Мурманска в Москву в МОНИИ им. Герцена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее её было решено перевести из апатитовской больницы в Мурманск.

Напомним, что после прямой линии с Владимиром Путиным состояние девушки резко ухудшилось. Прибывшая бригада медиков в срочном порядке госпитализировала Дарью, после чего её перевели в реанимацию.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту халатности врачей, которые неверно поставили диагноз пациентке.