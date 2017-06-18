На парламентских выборах во Франции лидирует президентская партия

По предварительным итогам второго тура, движение "Вперёд!" набирает 41,25% голосов избирателей, следом идут партии "Республиканцы" и "Национальный фронт".

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции партия Эммануэля Макрона "Вперёд!" и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения" одерживают уверенную победу. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на данные МВД.

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По результатам подсчёта более половины бюллетеней (всего пока было обработано 11,8 миллиона голосов), за кандидатов в парламент от партии "Вперёд!" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует партия "Республиканцы" с 22,59% голосов и партия соперницы Макрона на выборах президента Марин Ле Пен "Национальный фронт" с 9,93% голосов.

Отметим, ранее сообщалось, что на нынешних выборах была рекордно низкая явка. Так, в полдень свой гражданский долг исполнили менее 20% французов, а к вечеру этот показатель едва превышал 35%.