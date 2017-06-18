На парламентских выборах во Франции лидирует президентская партия

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На парламентских выборах во Франции лидирует президентская партия

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Bertrand Guay

По предварительным итогам второго тура, движение "Вперёд!" набирает 41,25% голосов избирателей, следом идут партии "Республиканцы" и "Национальный фронт".

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции партия Эммануэля Макрона "Вперёд!" и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения" одерживают уверенную победу. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на данные МВД.

По результатам подсчёта более половины бюллетеней (всего пока было обработано 11,8 миллиона голосов), за кандидатов в парламент от партии "Вперёд!" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует партия "Республиканцы" с 22,59% голосов и партия соперницы Макрона на выборах президента Марин Ле Пен "Национальный фронт" с 9,93% голосов.

Отметим, ранее сообщалось, что на нынешних выборах была рекордно низкая явка. Так, в полдень свой гражданский долг исполнили менее 20% французов, а к вечеру этот показатель едва превышал 35%.

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