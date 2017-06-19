В штабе коалиции озвучили свою версию уничтожения сирийского Су-22

Сирийский Су-22, сбитый в воскресенье в 40 километрах от сирийской Ракки, занимался бомбардировкой рядом с бойцами "Сил демократической Сирии" (СДС). Об этом говорится в сообщении штаба возглавляемой США международной коалиции.
CJTFOIR statement on the downing of a Syrian Su-22 pic.twitter.com/hTSPlWrx63— Adam Rawnsley (@arawnsley) 18 июня 2017 г.
— В 18:43 по местному времени самолёт сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet, — гласит текст сообщения.
При этом в коалиции подчеркнули, что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами". Вместе с тем в штабе заявили о готовности защищать своих партнёров.
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