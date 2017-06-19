Оголившийся на "Евровидении" пожаловался в полицию на угрозы советника Авакова

Советник министра МВД Украины в одном из майских интервью заявил, что "выпустит кишки дешёвой б****", если хулиган не поплатится за свою выходку в финале песенного конкурса.

Скандальный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк обратился с заявлением в полицию из-за того, что опасается за свои жизнь и здоровье. Причиной этого послужило резкое заявление советника министра МВД Украины Ильи Кивы, в котором он пообещал "выпустить кишки" Седюку, если его выходку с оголением ягодиц в финале "Евровидения" не осудят строго.

— Вытащим кишки из этой дешёвой б****, если суд не будет строгим с его голой задницей, — цитируют советника главы МВД украинские СМИ.

По мнению Седюка, такое заявление, как и не менее резкое замечание самого министра МВД Украины, в европейской стране стало бы поводом для отстранения Арсена Авакова и Ильи Кивы от своих должностей.

— Считаю заявления советника министра МВД Ильи Кивы и самого министра Арсена Авакова: "Показывать голый зад обитателям изолятора я бы ему не советовал", — абсолютно недопустимыми. В европейской стране их как минимум уволили бы с должностей и назначили расследование, — сказал Седюк сайту TCH.ua.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, киевская прокуратура направила в Днепровский районный суд дело в отношении журналиста Виталия Седюка по факту его эксцентричного поступка на "Евровидении-2017". Сам же пранкер ничего плохого в своих действиях не видит. А поступок называет социально ответственным, потому что якобы таким образом Седюк продемонстрировал несовершенство охраны на "Евровидении".