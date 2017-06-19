Лондонский террорист посылал воздушные поцелуи полиции после наезда на прихожан

Ранее очевидцы сообщали, что водитель фургона дважды просил его убить после задержания.

Водитель фургона, который врезался в толпу людей в окрестностях Finsbury Park в Лондоне, посылал полиции воздушные поцелуи после того, как совершил наезд на людей, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что водитель фургона наехал на толпу людей, которая помогала мужчине. Последний почувствовал себя плохо из-за жары в +30 градусов. В результате произошедшего один человек погиб, восемь были госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.

Как сообщается, предполагаемого преступника скрутил имам мечети. Именно он защитил водителя от разъярённой толпы, чтобы полиция могла произвести задержание. Премьер Великобритании отметила, что версия теракта рассматривается.

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