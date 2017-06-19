Депутат Рады: Закон о реинтеграции Донбасса означает "войсковую операцию"

По словам Дмитрия Тымчука, вместо СБУ этим займётся оперативный штаб под руководством Верховного главнокомандующего.

Член Комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук пояснил в "Фейсбуке", что означает закон о реинтеграции Донбасса.

— Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом, — заявил нардеп.

Тымчук добавил, что руководить этим штабом будет Верховный главнокомандующий.

— Президенту даётся право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных, — утверждает депутат Рады.

Тымчук считает, что таким образом закон позволит "вдохнуть жизнь" в минские соглашения.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко планирует заменить АТО на "мирную реинтеграцию" Донбасса. По данным СМИ, официальный Киев прорабатывает документ, предусматривающий прекращение "антитеррористической операции" на юго-востоке страны и введение вместо неё военного положения.