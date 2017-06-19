Россия прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

В Минобороны РФ так отреагировали на тот факт, что самолёт коалиции сбил сирийский Су-22 в провинции Ракка.

Министерство обороны РФ решило прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии. Речь идёт о соглашении по предотвращению инцидентов в небе над САР.

Причинами послужили военная агрессия со стороны Вашингтона и действия американской авиации против официального Дамаска. В военном ведомстве пояснили, что это является грубейшим нарушением международного права.

В Минобороны РФ добавили, что в это время в воздушном пространстве также боевую задачу выполняли самолёты ВКС РФ.

— Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — отметили в военном ведомстве.

18 июня на севере Ракки международная коалиция во главе с США сбила сирийский военный самолёт.