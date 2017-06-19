Россия прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

Министерство обороны РФ решило прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии. Речь идёт о соглашении по предотвращению инцидентов в небе над САР.
Причинами послужили военная агрессия со стороны Вашингтона и действия американской авиации против официального Дамаска. В военном ведомстве пояснили, что это является грубейшим нарушением международного права.
В Минобороны РФ добавили, что в это время в воздушном пространстве также боевую задачу выполняли самолёты ВКС РФ.
— Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — отметили в военном ведомстве.
18 июня на севере Ракки международная коалиция во главе с США сбила сирийский военный самолёт.
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