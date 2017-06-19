Глава СБУ пригрозил Мельничуку расправой с сексуальным подтекстом

Служба безопасности Украины допрашивала бывшего комбата "Айдара" о деятельности батальона.

Нардеп и экс-комбат батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил, что глава СБУ пригрозил ему расправой с сексуальным подтекстом по телефону. Таким образом он прокомментировал телеканалу NewsOne своё участие в допросе по делу о терроризме, где нардеп проходит свидетелем.

— Пиком этого стала брань главы СБУ Василия Грицака, который по телефону мне сказал: "За то, что ты сделал тут, под этим"... Я сейчас дословно говорю — "Я тебя ***** в ж*пу". Он, наверное, пересмотрел вчера гей-парадов или он такой же. Что-то на него повлияло, может быть, жара. Мы сейчас идём к нему в гости, — сказал Мельничук.

Нардеп также пояснил, что его допрашивали о батальоне "Айдар" и показывали видео, на котором сняты события Дня независимости в 2014 году.

— Мне показывали видео и спрашивали, узнаю ли я бойцов, которые фигурируют на нём, — утверждает Мельничук.

Ранее сообщалось, что бойцы "Айдара" устроили потасовку c силовиками у стен администрации Порошенко. Они устроили акцию протеста в связи с обвинениями в терроризме.