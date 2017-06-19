Коалиция во главе с США решила передислоцировать свои самолёты в Сирии

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Коалиция во главе с США решила передислоцировать свои самолёты в Сирии

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Фото: © REUTERS/Rodi Said

Ранее сообщалось, что 18 июня американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух — воздух" был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22.

Представители возглавляемой США международной коалиции после ряда инцидентов приняли решение передислоцировать свои самолёты в Сирии, сообщает РИА "Новости".

— Мы приняли меры, чтобы изменить местоположение самолётов в Сирии и продолжать бороться с ИГИЛ*, обеспечивая безопасность наших экипажей, — отмечается в сообщении со ссылкой на представителей коалиции.

Ранее сообщалось, что 18 июня международная коалиция под руководством США сбила сирийский самолёт. Пилот успел катапультироваться.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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