Коалиция во главе с США решила передислоцировать свои самолёты в Сирии

Представители возглавляемой США международной коалиции после ряда инцидентов приняли решение передислоцировать свои самолёты в Сирии, сообщает РИА "Новости".
— Мы приняли меры, чтобы изменить местоположение самолётов в Сирии и продолжать бороться с ИГИЛ*, обеспечивая безопасность наших экипажей, — отмечается в сообщении со ссылкой на представителей коалиции.
Ранее сообщалось, что 18 июня международная коалиция под руководством США сбила сирийский самолёт. Пилот успел катапультироваться.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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