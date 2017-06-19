Приёмную администрации Порошенко заблокировали участники АТО

Протестующие требуют импичмента президента Украины и освобождения Юрия Заболотного.

Приёмную в администрации украинского лидера заблокировали участники АТО, сообщают украинские СМИ. Протест возглавил лидер организации "Революционные правые силы" (РПС) Бронислав Сухий.

Участники акции требуют импичмента Петра Порошенко и освобождения члена РПС Юрия Заболотного, который был задержан 15 июня.

У протестующих в руках плакаты с надписями "Порошенко — не наш президент", "Импичмент Порошенко" и "Нет преступной власти".

Ранее сегодня у стен администрации президента Украины бойцы батальона "Айдар" устроили потасовку c силовиками.