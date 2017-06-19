Французское правительство подало в отставку

Согласно указу президента Эммануэля Макрона, новый кабинет министров должен быть сформирован к вечеру 21 июня.

Кабинет министров Франции ушёл в отставку по итогам парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье, передаёт France Info. Заявление об отставке было подано премьер-министром страны Эдуаром Филиппом французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Сообщается, что Макрон принял заявку и назначил Филиппа главой уже нового правительства. Также президент поручил ему сформировать новый кабмин к вечеру 21 июня.

Техническая отставка правительства после парламентских выборов —традиционная для Франции процедура. В этот раз она носит скорее формальный характер, так как серьёзных перестановок в кабмине не будет.

Напомним, выборы в парламент закончились уверенным перевесом в пользу президентской партии. Кандидаты от движения "Вперёд", возглавляемого Макроном, получили 308 мандатов из 577 в нижней палате.