Французское правительство подало в отставку

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Французское правительство подало в отставку

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Национальное собрание Франции. Фото: © РИА Новости

Согласно указу президента Эммануэля Макрона, новый кабинет министров должен быть сформирован к вечеру 21 июня.

Кабинет министров Франции ушёл в отставку по итогам парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье, передаёт France Info. Заявление об отставке было подано премьер-министром страны Эдуаром Филиппом французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Сообщается, что Макрон принял заявку и назначил Филиппа главой уже нового правительства. Также президент поручил ему сформировать новый кабмин к вечеру 21 июня.

Техническая отставка правительства после парламентских выборов —традиционная для Франции процедура. В этот раз она носит скорее формальный характер, так как серьёзных перестановок в кабмине не будет.

Напомним, выборы в парламент закончились уверенным перевесом в пользу президентской партии. Кандидаты от движения "Вперёд", возглавляемого Макроном, получили 308 мандатов из 577 в нижней палате.

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