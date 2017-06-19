Белый дом: Вместо Трампа с Порошенко встретится Пенс

В повестке переговоров значатся вопросы минских договорённостей, двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также помощи украинским реформам.

С президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне встретится американский вице-президент Майк Пенс, пока неизвестно, сможет ли украинского лидера принять Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

— Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно, — рассказал Спайсер.

Он отметил, что переговоры состоятся 20 июня.

Как сообщал Лайф, сегодня стало известно, что Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в украинском МИД пояснили, что в повестке переговоров значатся вопросы минских договорённостей, двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также помощи украинским реформам.