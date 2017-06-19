Протаранивший полицейский фургон в Париже подозревался в терроризме

Читайте также

Протаранивший полицейский фургон в Париже подозревался в терроризме

3
Несмотря на это, у злоумышленника имелось разрешение на ношение оружия, полученное в спортивном стрелковом клубе.

Водитель, протаранивший полицейский фургон в Париже, находился в списке подозреваемых в терроризме. Об этом со ссылкой на источники сообщает AFP в своём "твиттере".

Как отмечает телеканал BFM, несмотря на то что злоумышленник находился под наблюдением спецслужб, у него имелось разрешение на ношение оружия. Документ был выдан мужчине в 2015 году в спортивном стрелковом клубе, где он состоял.

Отметим, что некоторые французские СМИ уже озвучили имя водителя. Издание "Паризьен" пишет, что это 31-летний Адан. Д.

Ранее Лайф сообщал, что на Елисейских полях в центре Парижа мужчина намеренно протаранил фургон, в котором находились сотрудники полиции. Впоследствии в автомобиле злоумышленника были обнаружены пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!