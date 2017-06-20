Дональд и Меланья Трамп выразили соболезнования семье Отто Вомбиера

Американец был осуждён в КНДР в марте 2016 года по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер.

Президент США прокомментировал информацию о кончине американского студента Отто Вомбиера, ранее освобождённого КНДР, и вместе с супругой выразил соболезнования его семье.

— Меланья и я выражаем глубочайшие соболезнования семье Отто Вомбиера в связи с его преждевременной кончиной. Нет ничего более трагичного для родителя, чем потерять ребёнка в расцвете жизни. Наши мысли и молитвы с семьёй Отто, его друзьями и всеми, кто его любит, — говорится в заявлении президента США.

Как сообщал Лайф, семья Отто Вомбиера, который на прошлой неделе был доставлен в США из КНДР, сообщила о его смерти.

Напомним, американец был осуждён в КНДР в марте 2016 года по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против Пхеньяна. Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа, и 13 июня самолёт с Отто приземлился в Огайо.

Однако в заключении состояние здоровья студента сильно ухудшилось. Американские медики диагностировали у Отто тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.