Скончался американский студент Отто Вомбиер, освобождённый в КНДР

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Скончался американский студент Отто Вомбиер, освобождённый в КНДР

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Задержанный в КНДР американский студент Отто-Фридерик Уормбиер. Фото: ©REUTERS/Kyodo

Ранее отец студента рассказал о серьёзном ухудшении здоровья Отто — у него было диагностировано поражение всех отделов головного мозга.

Семья студента Отто Вомбиера, который на прошлой неделе был доставлен в США из КНДР, сообщила о его смерти, передаёт Reuters.

Как сообщалось ранее, медики диагностировали у Отто тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.

Напомним, мужчина был осуждён в КНДР в марте 2016 года по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против Пхеньяна. Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа, и 13 июня самолёт с Отто приземлился в Огайо.

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