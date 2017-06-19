Скончался американский студент Отто Вомбиер, освобождённый в КНДР

Ранее отец студента рассказал о серьёзном ухудшении здоровья Отто — у него было диагностировано поражение всех отделов головного мозга.

Семья студента Отто Вомбиера, который на прошлой неделе был доставлен в США из КНДР, сообщила о его смерти, передаёт Reuters.

BREAKING: Otto Warmbier, American student who had been detained in North Korea, has died - family statement pic.twitter.com/SqUxO0FcnP — Reuters Top News (@Reuters) 19 июня 2017 г.

Как сообщалось ранее, медики диагностировали у Отто тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.

Напомним, мужчина был осуждён в КНДР в марте 2016 года по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против Пхеньяна. Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа, и 13 июня самолёт с Отто приземлился в Огайо.