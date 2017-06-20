Врио главы Карелии возглавил спасательную операцию на месте ЧП с детьми

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Врио главы Карелии возглавил спасательную операцию на месте ЧП с детьми

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Моторная лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где на лодке перевернулись подростки. Он лично возглавил спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Напомним, моторная лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка, двое из них спаслись. Поисками троих подростков в настоящее время занимается более 120 человек.

Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.

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