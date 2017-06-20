Двое подростков доставлены с места ЧП на Ладоге в больницу

Двоих подростков, которым удалось самостоятельно выбраться с перевернувшейся на Ладоге лодки, доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Карелия.
— После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала. Остаётся неизвестной судьба трёх человек, — говорится в сообщении.
Напомним, моторная лодка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка, двое из них спаслись. К поискам в настоящее время подключено уже почти 250 человек. Спасательную операцию лично возглавил врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков.
Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.
Подробности о ЧП на Ладожском озере читайте в нашей текстовой трансляции.
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