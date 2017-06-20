К поискам пропавших на Ладоге подростков привлечены уже 247 человек

К настоящему моменту к операции по поиску пропавших на Ладожском озере подростков привлечены уже 247 человек и 43 единицы техники, из них 69 человек и 13 единиц техники — от МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелия.
Ранее сообщалось, что в операции задействованы 123 человека и 27 единиц техники.
Как сообщали в ведомстве, вертолёт осуществит воздушную разведку места происшествия.
Напомним, к настоящему моменту известно, что из воды удалось выбраться двум мальчикам — Игорю Д. и Андрею Ж. Как сообщал ранее Лайф, у единственной в компании подростков девушки — Николь Л. — 19 июня был день рождения, возможно, она собиралась отметить его на рыбалке.
За подробностями ЧП следите в текстовой трансляции Лайфа.
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