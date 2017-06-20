Для поисков подростков на Ладоге МЧС задействует глубоководный аппарат Falcon

Согласно информации, глубина озера на месте, где опрокинулась лодка, может достигать сорока метров.

В ходе поисково-спасательной операции на Ладожском озере, где перевернулась моторная лодка с пятью подростками на борту, МЧС намерено использовать глубоководный аппарат Falcon, предназначенный для работы в прибрежных водах. Об этом сообщил глава карельского МЧС Сергей Шугаев.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время на месте, где предположительно перевернулась лодка, начнут работать водолазы.

Напомним, к настоящему моменту известно, что из воды удалось выбраться двум ребятам — Игорю Д. и Андрею Ж.

Подробности произошедшего читайте в текстовой трансляции Лайфа.