Трамп всё же встретится с Порошенко

На переговорах в Овальном кабинете также будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп всё же примет своего украинского коллегу Петра Порошенко. Встреча сторон значится в расписании американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что переговоры пройдут 20 июня в Овальном кабинете в 11.00 (18.00 мск), в них также примет участие вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщал Лайф, 19 июня стало известно, что Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако до последнего не было известно, позволит ли расписание американского лидера провести эти переговоры.