Трамп всё же встретится с Порошенко

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Трамп всё же встретится с Порошенко

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Дональд Трамп в Белом доме. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

На переговорах в Овальном кабинете также будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп всё же примет своего украинского коллегу Петра Порошенко. Встреча сторон значится в расписании американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что переговоры пройдут 20 июня в Овальном кабинете в 11.00 (18.00 мск), в них также примет участие вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщал Лайф, 19 июня стало известно, что Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако до последнего не было известно, позволит ли расписание американского лидера провести эти переговоры.

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